Как отмечает Nikkei Asian Review, на 16 апреля запланирована встреча премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и президента США Джозефа Байдена. Обе стороны надеются создать рабочую группу, которая попытается выработать меры по преодолению кризиса полупроводниковой отрасли.

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Какие меры хотят принять стороны

По мнению авторов идеи, система поставок компонентов должна быть децентрализованной и не предусматривать высокую степень географической концентрации, как это происходит сейчас.

Японская сторона направит на встречу представителей силовых ведомств и министров экономического блока, они должны будут провести совещание с американскими коллегами. Одна из концепций предусматривает создание в Японии совместного исследовательского центра, который позволил бы активнее осваивать новые технологии в полупроводниковой секторе.

Интерес американской стороны распространяется на ужесточение санкций против Китая. Японские поставщики литографического оборудования и сопутствующих материалов пока не слишком ограничивают себя в сотрудничестве с китайскими клиентами, и это может раздражать США.

Кризис полупроводников

В начале пандемии многие производители автомобилей и электроники начали сокращать свои запасы чипов, что было связано с неопределенностью будущего спроса. Однако экономическая активность начала восстанавливаться достаточно быстро.

Из-за введенных ограничительных мероприятий многие остались дома работать и учиться, что вызвало настоящий бум в спросе на разнообразную электронику. Началась новая эра 5G, а производители продолжили совершенствование техники.

Например, осенью компания Apple обновила всю линейку продукции, а Sony и Microsoft выпустили новые поколения игровых консолей.

Еще и особенно в Тайване возникли серьезные проблемы с чистой водой. Как следствие, спрос был недооценен настолько, что сейчас наблюдается дефицит различных чипов по всему миру. Автопроизводители, такие как General Motors, Honda, Ford, Fiat, Nissan и Subaru, уже сообщили инвесторам о замедлении производства из-за нехватки чипов.