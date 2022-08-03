США и Япония хотят снизить зависимость от Тайваня: о чем договариваются страны

Япония и США совместно откроют новый научно-исследовательский центр, конечной задачей которого является ослабление зависимости от Тайваня, ведь сотрудничество с ним сегодня влечет определенные риски. О том, чем конкретно займутся – дальше.

Как известно, Тайвань сегодня является ведущим поставщиком чипов в мире, занимая около 50 процентов рынка. Зависимость как отдельных компаний, так и целых стран от сотрудничества с одной только TSMC ставит под угрозу не только производителей, но и мировую экономику. Поэтому США и Япония стремятся снизить зависимость своих технологий от Тайваня, который находится в центре политического напряжения.

Интересно США обдумывают новые санкции против Китая: под угрозой производство флэш-памяти NAND

О чем договариваются страны

Как сообщают источники, правительства двух стран близки к договоренности о сотрудничестве в производстве чипов по технологическому процессу 2 нанометра и даже более совершенному. Кроме того, идет работа в направлении предотвращения утечек информации, что фактически означает препятствование воровству технологий Китаем.

На сегодня передовой технологией чипов являются три нанометра. Единственной компанией, которая ее освоила, являєтся Samsung , а TSMC собирается приступить к изготовлению своей версии только в следующем году. Пока же лучшее решение, которое добралось до готовой техники – телефонов, компьютеров, планшетов – 4 нанометра.

Новый научно-исследовательский центр будет создан силами Института исследования чипов при сотрудничестве с Токийским университетом и Институтом естественных наук. Где он разместится, пока неясно, но вероятно, это будет подальше от Китая. Техническое обеспечение поступит от Национального центра полупроводниковых технологий США. Оттуда же будут и специалисты.

Страны планируют развивать технологии производства 2-нанометровых полупроводников, что позволит улучшить производительность чипов с одновременным снижением энергопотребления. Предполагается, что массовое производство будет запущено не позднее 2025 года.