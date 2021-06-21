Законопроект, принятый парламентом страны, идентичен закону США о коммерческом космосе от 2015 года. Он дает компаниям права на добытые в космосе ископаемые, но не права на небесные тела — иначе это противоречило бы Договору о космосе 1967 года.

Интересно Huawei представила новое поколение наушников FreeBuds 4i: 10 часов работы без подзарядки

Сделки Артемиды и космические ресурсы

Мы с энтузиазмом поддерживаем принятие Японией закона о космических ресурсах и аплодируем непартийной парламентской группе за то, что одними из первых в мире предприняли действия в этом направлении,

– заявил Такеши Хакамада, директор компании Ispace, разработчика лунного модуля.

Все четыре государства, принявшие такой закон, являются партнерами по "сделкам Артемиды", которые регулируют принципы сотрудничества и гражданской деятельности по исследованию и использованию Луны, Марса, комет и астероидов.

В настоящем соглашении указано, что добыча космических ресурсов не означает их присвоения в соответствии со статьей II Договора о космосе, и что контракты и другие правовые инструменты этого процесса должны соответствовать этому Договору.

У России другой взгляд на проблему. Как заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на международной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021: "Российская точка зрения заключается в том, что государства не должны в одностороннем порядке принимать нормативные акты, которые дают им преимущество". Он также сообщил, что Россия уже отстает "в своем правовом обеспечении от тех новых шагов, которые сделали ведущие страны".

Международная команда ученых подсчитала, что ресурсов Луны может на всех не хватить. В ситуации отсутствия глобальных договоренностей и законов, которые определяют кто, что, где и сколько сможет добывать, исследователи предполагают быстрое истощение ресурсов и рост политической напряженности.