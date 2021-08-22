Япония присоединяется к "марсианским соревнованиям" и планирует добыть почву Красной планеты

Чтобы понять многочисленные эволюционные процессы объектов Солнечной системы, ученым нужно иметь образцы этих объектов. У нас есть сотни килограммов лунного реголита, многочисленные метеориты и почва из двух астероидов: Итокава и Рюгу. Образцы астероидов добыла Япония в двух миссиях "Хаябуса". Теперь страна "замахнулась" на Марс.

Правда, целью является не сам Марс. Аппарат миссии Martian Moons eXploration (MMX) будет исследовать два спутника – Фобос и Деймос. Запуск состоится в 2024 году. В Фобоса зонд осуществит забор образцов реголита, которые будут доставлены на Землю в 2029 году. Благодаря этому Япония выиграет своеобразные "марсианские соревнования" и станет первой страной, которая сможет вернуть марсианский грунт. Китай планирует это сделать в 2030 году, а NASA и ESA – в 2031 году.

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Астероид Фобос, спутник Марса / Фото Wikipedia

Подробнее о марсианской миссии Японии

Следует отметить, что образцы марсианских пород уже есть на Земле. Они попали к нам в виде метеоритов. Но такие образцы часто "загрязненные" земными организмами или провели много времени в космосе.

Нацелившись на Фобос, Япония хочет "убить трех зайцев" сразу:

Получить образцы марсианского грунта.

Вследствие глобальных штормов и "выбивания" породы ударами астероидов об атмосферу Марса поднимается пыль и песок. Небольшое количество этих частиц могло попасть на Фобос, орбита которого удалена на 6 тысяч километров от Марса. Ученые считают, что около 0,1% реголита спутника имеют марсианское происхождение.

Вследствие глобальных штормов и "выбивания" породы ударами астероидов об атмосферу Марса поднимается пыль и песок. Небольшое количество этих частиц могло попасть на Фобос, орбита которого удалена на 6 тысяч километров от Марса. Ученые считают, что около 0,1% реголита спутника имеют марсианское происхождение. Вторая цель – это образцы реголита самого Фобоса. Это позволит лучше понять, какое происхождение имеет спутник.

Исследование прошлого Красной планеты и свидетельства существования жизни.

Фобос, как и наша Луна находится в приливном захвате. То есть, один оборот спутника вокруг Марса равняется обороту вокруг собственной оси. Поэтому Фобос всегда обращен одной стороной к планете.

В далеком прошлом Марс имел плотную атмосферу, а по его поверхности текли реки. Но из-за отсутствия магнитного поля атмосфера была потеряна. Ученые считают, что во время "выветривания" атмосферы, ее частицы оседали на той стороне Фобоса, которая всегда обращена к Красной планете. Поэтому реголит Фобоса может включать в себя маркеры существования жизни и различные химические элементы марсианской атмосферы.

В прошлом Япония провела две успешные миссии "Хаябуса" и вернула реголит двух астероидов на Землю. Это дало специалистам Японского космического агентства (JAXA) огромный опыт и багаж знаний.

Поэтому миссия Martian Moons eXploration будет успешной с высокой долей вероятности.