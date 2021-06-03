Япония отправит на Луну робота-разведчика, спроектированного дизайнером игрушек

Японское агентство аэрокосмических исследований планирует отправить на Луну необычного робота-исследователя. Он способен трансформироваться, как детская игрушка.

Миссию планируют на 2022 год. Разведывательная система будет состоять из посадочного модуля для отработки технологий безопасного приземления и робота-разведчика для изучения местности. Последний выполнен по необычной схеме трансформера – лететь на Луну он будет в одном виде, а работать уже в другом.

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Особый робот

Эта миссия является подготовкой к отправке на Луну пилотируемого японского лунохода, которая запланирована на 2029 год. Робот-разведчик нужен для прокладки маршрута, изучения грунта на пути лунохода, поиска препятствий и тому подобное. Робот, как сообщается, очень компактный – весит всего 250 граммов.

Доставкой работа займется частная компания Ispace.

Во время полета необычный гаджет будет иметь форму шара. А когда окажется на поверхности Луны – раскроется, подготовив к работе колеса и средства навигации.

Концепт придумали в университете Дошиша. Непосредственно разработкой занимаются инженеры Sony. За дизайн отвечает производитель игрушек Tomy.

Не исключено, что такой подход ознаменует новую эру в области создания аппаратов для исследования других космических объектов.