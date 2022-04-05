Япония больше не будет поставлять в Россию автомобили – ни новые, ни б/у: новые санкции
В Японии вступили в силу санкции на экспорт в Россию предметов роскоши. В частности, остановятся поставки некоторых автомобилей, мотоциклов, снаряжение для занятия дайвингом и лыжным спортом.
Пакет санкций, направленных на ограничение экспорта предметов роскоши, вступил в силу во вторник. Об этом объявило Министерство экономики, торговли и индустрии Японии. 24 канал разбирался в деталях новых ограничений.
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Что потеряла Россия
Мероприятия касаются:
- Новых и подержанных автомобилей ценой свыше 49 тысяч долларов.
- Мотоциклов стоимостью более 4,9 тысяч долларов.
- Роялов дороже 1,6 тысяч долларов.
- Снаряжение для занятия дайвингом и лыжным спортом, головных уборов (кроме защитных касок) ценой более 822 долларов.
- Также запрет касается алкогольных напитков, табачных изделий, ювелирных изделий, парфюмерии и косметики, которые стоят более 326 долларов.
- Ограничения вводятся и на экспорт судовых двигателей, запчастей дороже 10,6 тысяч долларов, а также устройств автоматической обработки данных стоимостью свыше 326 долларов.
Объем японских товаров, импортированных в страну-оккупант в 2021 году, составил почти 7 миллиардов долларов. Более половины этой суммы приходилось на автомобили и запчасти.
Индивидуальным санкциям Японии подверглись более 100 человек, включая представителей руководства, чиновников и бизнесменов. В списке товаров и технологий, запрещенных к экспорту, оказалось 300 наименований. Кроме того, Япония заморозила активы семи крупных банков.Напомним , рашисты тоже не спят и вводят свои "санкции". Так, например, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обиделся на японцев, потому что начали переход на новый вариант написания и произношения названия украинской столицы, города Киева. Если раньше она была основана на русском топониме, то теперь переходит на русский. Судя по всему, это для Рогозина крайне важный и принципиальный момент в его жизни, поэтому он объявил, что переименовывает столицу Японии в "ТикТокио". Даже не представляем, как Япония справится с столь тяжелыми контрсанкциями.