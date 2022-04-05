Пакет санкций, направленных на ограничение экспорта предметов роскоши, вступил в силу во вторник. Об этом объявило Министерство экономики, торговли и индустрии Японии. 24 канал разбирался в деталях новых ограничений.

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Что потеряла Россия

Мероприятия касаются:

Новых и подержанных автомобилей ценой свыше 49 тысяч долларов.

Мотоциклов стоимостью более 4,9 тысяч долларов.

Роялов дороже 1,6 тысяч долларов.

Снаряжение для занятия дайвингом и лыжным спортом, головных уборов (кроме защитных касок) ценой более 822 долларов.

Также запрет касается алкогольных напитков, табачных изделий, ювелирных изделий, парфюмерии и косметики, которые стоят более 326 долларов.

Ограничения вводятся и на экспорт судовых двигателей, запчастей дороже 10,6 тысяч долларов, а также устройств автоматической обработки данных стоимостью свыше 326 долларов.

Объем японских товаров, импортированных в страну-оккупант в 2021 году, составил почти 7 миллиардов долларов. Более половины этой суммы приходилось на автомобили и запчасти.

Индивидуальным санкциям Японии подверглись более 100 человек, включая представителей руководства, чиновников и бизнесменов. В списке товаров и технологий, запрещенных к экспорту, оказалось 300 наименований. Кроме того, Япония заморозила активы семи крупных банков.