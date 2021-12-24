В Японии создали телевизор, способный передавать вкус пищи: как он работает
Источник:The Guardian
Японский профессор разработал прототип телевизора, который может имитировать вкусы пищи. Это еще один шаг к созданию мультисенсорного опыта просмотра.
Система получила название Taste the TV (TTTV). Как пишет источник, такой телевизор придется лизать.
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Как это работает
- Вся система очень габаритная – гораздо больше, чем современные телевизоры.
Так выглядит аппарат / Скриншот с видео Университета Мэйдзи
- Помимо дисплея она оборудована десятью емкостями со вкусовыми добавками, которые смешиваются между собой, образуя вкусы конкретных блюд.
- Когда формирование вкуса завершено, смесь напыляется на гигиеническую пленку.
- Пленка в свою очередь растягивается на поверхности экрана, чтобы пользователь мог попробовать.
- Для этого нужно прикоснуться языком к поверхности.
Пластиковые колбы со вкусовыми добавками / Скриншот с видео Университета Мэйдзи
Автор проекта – профессор Университета Мэйдзи Хомей Миясита. Он уверен, что подобное изобретение актуально в условиях пандемии, поскольку открывает для людей новые способы связи.
Цель в том, чтобы позволить людям попробовать блюда в ресторане на другом конце света, даже оставаясь дома,
– прокомментировал профессор свое изобретение.
Taste the TV без внешней оболочки корпуса / Скриншот с видео Университета Мэйдзи
- В демонстрации технологии участвовала студентка профессора Юки Хоу.
- Она поставила перед системой задачу воспроизвести вкус шоколада, и с нескольких попыток задача была принята.
- Спустя какое-то время напылители нанесли вкус на пластиковую пленку.
- "Похоже на молочный шоколад. Сладкий, как шоколадный крем", – оценила результат Юки.
Смотрите, как работает аппарат в ролике Университета Мэйдзи: видео
Прототип TTTV господин Миясита строил самостоятельно в течение последнего года. По словам изобретателя, коммерческая версия системы будет стоить около 100 000 иен (875 долларов). Трудно представить, что кто-нибудь купит такую установку для дома, однако ее могут использовать для дистанционного обучения сомелье и поваров, а также для разработки дегустационных игр и викторин. Решениями профессора уже заинтересовались несколько частных компаний.