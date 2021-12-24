В Японии создали телевизор, способный передавать вкус пищи: как он работает

Японский профессор разработал прототип телевизора, который может имитировать вкусы пищи. Это еще один шаг к созданию мультисенсорного опыта просмотра.

Система получила название Taste the TV (TTTV). Как пишет источник, такой телевизор придется лизать.

Интересно Результаты конкурса ART The Frame – Samsung открывает в Украине таланты художников и фотографов

Как это работает

Вся система очень габаритная – гораздо больше, чем современные телевизоры.

Так выглядит аппарат / Скриншот с видео Университета Мэйдзи

Помимо дисплея она оборудована десятью емкостями со вкусовыми добавками, которые смешиваются между собой, образуя вкусы конкретных блюд.

Когда формирование вкуса завершено, смесь напыляется на гигиеническую пленку.

Пленка в свою очередь растягивается на поверхности экрана, чтобы пользователь мог попробовать.

Для этого нужно прикоснуться языком к поверхности.

Пластиковые колбы со вкусовыми добавками / Скриншот с видео Университета Мэйдзи

Автор проекта – профессор Университета Мэйдзи Хомей Миясита. Он уверен, что подобное изобретение актуально в условиях пандемии, поскольку открывает для людей новые способы связи.

Цель в том, чтобы позволить людям попробовать блюда в ресторане на другом конце света, даже оставаясь дома,

– прокомментировал профессор свое изобретение.

Taste the TV без внешней оболочки корпуса / Скриншот с видео Университета Мэйдзи

В демонстрации технологии участвовала студентка профессора Юки Хоу.

Она поставила перед системой задачу воспроизвести вкус шоколада, и с нескольких попыток задача была принята.

Спустя какое-то время напылители нанесли вкус на пластиковую пленку.

"Похоже на молочный шоколад. Сладкий, как шоколадный крем", – оценила результат Юки.

Смотрите, как работает аппарат в ролике Университета Мэйдзи: видео

Прототип TTTV господин Миясита строил самостоятельно в течение последнего года. По словам изобретателя, коммерческая версия системы будет стоить около 100 000 иен (875 долларов). Трудно представить, что кто-нибудь купит такую установку для дома, однако ее могут использовать для дистанционного обучения сомелье и поваров, а также для разработки дегустационных игр и викторин. Решениями профессора уже заинтересовались несколько частных компаний.