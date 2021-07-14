Ученые представили свое изобретение на международной конференции по оптоволоконной связи OFC 2021 и на официальном сайте вуза. В чем его секрет – рассказываем дальше.

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Как это работает

Кабель состоит из четырех оптических волокон с примесями редкоземельных металлов — эрбия и тулья.

Эти примеси создают оптические искажения, которые проводят сигнал (импульсы лазера) по 552 изолированным каналам и усиливают его.

Такой подход позволил передать сигнал со скоростью 319 терабит в секунду более чем на три тысячи километров.

До сих пор никому не удавалось передать данные на такой скорости и на такое расстояние по оптоволокну стандартного размера. Обычно такие кабели либо выдают высокую скорость, либо работают на большое расстояние. Кабель нового типа в 2,7 раза эффективнее предыдущего рекордсмена, который состоит из трех оптических волокон.

Оптическими кабелями стандартного размера (0,125 миллиметра) очень удобно модернизировать сети — под них не нужно делать отдельное оборудование.

Авторы работы считают, что их кабель будет полезен в модернизации инфраструктуры под мобильные сети стандарта 5G.