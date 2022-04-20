В Японии создали электронные палочки для еды, которые без добавок делают пищу более соленой.

Япония годами борется с чрезмерным потреблением соли среди своих граждан, ведь такие вкусовые предпочтения приводят к негативным последствиям. Исследователи из Университета Мэйдзи в Токио пошли другим путем.

Эффект достигается с помощью слабых электрических импульсов, влияющих на содержащиеся в продукте ионы натрия, не увеличивая при этом количество соли. Соленый вкус еды усиливается примерно в 1,5 раза.

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Есть по-новому

Работает устройство следующим образом:

Специальный блок с миниатюрным компьютером и аккумулятором крепится к руке как браслет, а к нему по проводу подключаются металлические палочки для еды.

Они используют очень слабую электрическую стимуляцию, недостаточную для воздействия на организм человека, поэтому их использование безопасно.

Палочки регулируют функцию ионов хлорида натрия и глутамата натрия, чтобы изменить восприятие вкуса, делая вкус пищи сильнее или слабее.

Команда заявила, что усовершенствует прототип и надеется сделать палочки доступными для покупателей в следующем году. Испытания уже подтвердили результативность подхода. Участники, получавшие пищу с пониженным содержанием соли, прокомментировали улучшение вкусовых качеств блюда.

Разработка поможет бороться с повышенным потреблением соли. В среднем каждый японец потребляет около 10 грамм соли в день, что вдвое больше, чем рекомендовано ВОЗ. Высокое потребление соли может способствовать повышению АД, которое является основной причиной сердечных приступов и инсультов.