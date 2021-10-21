Как пишет источник, это первый случай в Японии, когда уголовное дело возбудили из-за создания порнографии с применением технологии DeepFake. В отличие от традиционного ее применения для замены лица, на этот раз подозреваемый заменял цензурированные области гениталий.

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Что известно

Обвиняемый – житель префектуры Хиого, по имени Масаюки Накамото. Ему 43 года. По данным полиции он использовал технологию TecoGAN, обученную на сотнях других порнографических роликов. Работает это так:

Сначала оператор запускает анализ учебных материалов.

Нейросеть анализирует все возможные варианты изображения и учится их воспроизводить, фактически генерируя новый фрагмент чего на замену старому.

Далее в программу загружается материал, который необходимо отредактировать.

Тогда система заменяет конкретную часть изображения, закрытую цензурой, на новую.

Накамото продавал результаты своей работы. За год ему удалось заработать почти 100 тысяч долларов, продав 2561 видео. Теперь ему предъявили обвинение в нарушении закона об авторском праве, а также распространении порнографии.

Накамото признал вину и заявил, что делал это только ради денег.