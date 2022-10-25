"Яндекс" обозначил оккупированные украинские территории как часть России в рекламном кабинете

Пользователи сети обнаружили обновление в рекламном кабинете "Яндекса". Теперь при настройке таргетинга временно оккупированные террористами украинские области и города указываются как часть России.

В одной из закрытых Facebook-групп под названием "Контекстная реклама" опубликовали скриншот, на котором видно, что "Яндекс" признает незаконную аннексию украинских территорий.

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Что известно

Напомним:

24 февраля 2022 года Россия начала масштабное вторжение, оккупировав части Херсонской, включая Херсон, и Запорожской областей в дополнение к уже оккупированным с 2014 года Донецкой, Луганской областям и Крыму.

23-27 сентября там провели незаконные "референдумы" под дулом автомата и объявили, якобы большинство жителей выбрали присоединение к России.

Уже 30 сентября Россия заявила об аннексии четырех областей Украины – Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

3 октября Госдума России единогласно поддержала незаконную аннексию.

За этим последовали изменения в российском сегменте Интернета. Как можно увидеть некоторые местные компании и сервисы начали признавать захват украинских территорий.

На скриншоте, опубликованном в группе "Контекстная реклама", видно, что "Донецк и область", "Запорожье и область", "Луганск и область", "Херсон и область" находятся в разделе "Россия – Юг" при выборе региона таргетинга рекламы.



Скриншот демонстрирует оккупированные украинские территории, добавленные в рекламный кабинет "Яндекса" в состав России.

Неясно, когда именно это произошло – сразу после объявления об аннексии или только сейчас.