James Webb столкнулся с микрометеороидом: в каком состоянии самый дорогой телескоп в мире

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" стоимостью 10 миллиардов долларов получил повреждения. До сих пор NASA сообщало лишь об успехах, удивляясь, насколько хорошо обстоят дела. Что сейчас происходит с аппаратом и может ли он продолжить работу – дальше.

Как сообщает NASA, удар на себя взяла едва ли не самая важная часть аппарата – зеркало. Такое прямое попадание застало агентство врасплох и до сих пор анализируется, однако кое-что можно сказать уже сейчас.

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Что произошло с "Джеймсом Уэббом"

В период с 23 по 25 мая космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" получил удар в один из своих основных зеркальных сегментов. После начальных оценок команда обнаружила, что телескоп все еще работает на уровне, превышающем все требования миссии, несмотря на незначительный выявленный эффект в данных,

– говорится в блоге NASA Webb.

По словам NASA, 18 сегментов зеркала могут быть индивидуально изменены в ответ на удары метеоритов, подобные этому. Регулируя положение пораженного сегмента, можно компенсировать часть искажений. Инженеры уже выполнили первую такую корректировку для недавно нарушенного сегмента. Дополнительные запланированные корректировки зеркал будут продолжаться еще некоторое время.



Зеркало телескопа James Webb Space Telescope в развернутом виде / Фото NASA

Точный размер микрометеороида неизвестен, но, возможно, он был не больше песчинки. И хотя это звучит на первый взгляд несерьезно, огромные скорости, с которыми движутся объекты в космосе, делают их очень опасными.

Команда операторов телескопа говорит, что ничего необычного не произошло. Такие вероятности просчитываются на этапе создания аппаратов, ведь хоть в космосе и одиноко, но он не так пуст, как кажется.

Вот, что говорят в NASA:

"Пока строился телескоп, инженеры использовали смесь моделирования и реальных тестовых воздействий на образцы зеркал, чтобы получить четкое представление о том, как укрепить обсерваторию для работы на орбите. Это последнее влияние было больше, чем моделировалось, и превысило то, что команда могла бы протестировать на месте.

Мы всегда знали, что Уэббу придется выдерживать космическую среду, включая резкий ультрафиолетовый свет и заряженные частицы от Солнца, космические лучи из экзотических источников в галактике и случайные удары микрометеороидов в пределах нашей Солнечной системы. Мы спроектировали и построили Webb с запасом производительности – оптической, тепловой, электрической, механической – чтобы гарантировать, что он сможет выполнять свою амбициозную научную миссию даже после многих лет в космосе.

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Кроме того, способность Webb определять и регулировать положение зеркал позволяет отчасти корректировать результат ударов. Регулируя положение нарушенного сегмента, инженеры могут компенсировать часть искажений. Это сводит к минимуму эффект любого воздействия, хотя не все ухудшения могут быть устранены таким образом.

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Чтобы защитить Уэбб на орбите, летные команды могут использовать защитные маневры, которые преднамеренно отворачивают оптику от известных метеорных потоков, прежде чем они начнутся. Это последнее попадание не являлось результатом метеоритного дождя и в данный момент считается неизбежным случайным событием. В результате этого удара была сформирована специализированная команда инженеров для изучения способов смягчения последствий дальнейших попаданий микрометеороидов такого масштаба. Со временем команда будет собирать бесценные данные и будет работать с экспертами по прогнозированию микрометеороидов в центре космических полетов имени Маршалла, чтобы лучше прогнозировать, как могут измениться характеристики, учитывая, что начальные характеристики телескопа лучше, чем ожидалось. Большие размеры и чувствительность Webb делают его высокочувствительным сенсором микрометеоритов. Со временем Webb поможет улучшить знания об окружающей среде пылевых частиц солнечной системы на L2 для этой и будущих миссий.

Поскольку зеркала Вебба были открыты космосу, мы ожидали, что случайные удары микрометеороидов с течением времени значительно ухудшат характеристики телескопа. С момента запуска у нас было четыре небольших микрометеороидных удара, которые соответствовали ожиданиям, и этот недавний удар оказался больше, чем предполагали наши прогнозы деградации. Мы будем использовать эти полетные данные для обновления нашего анализа характеристик с течением времени, а также для разработки оперативных подходов для обеспечения максимальной производительности Webb в максимально возможной степени на долгие годы вперед.

Это недавнее влияние не привело к изменению графика операций Webb."