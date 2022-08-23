Джеймс Уэбб сделал впечатляющие фото полярных сияний на Юпитере

Самый мощный телескоп человечества Джеймс Уэбб продолжает без устали изучать Вселенную. В этот раз обсерватория сфотографировала полярные сияния на самой большой планете Солнечной системы – Юпитере.

Последний релиз от команды космического телескопа Джеймс Уэбб содержит пару очень детализированных изображений Юпитера и полярного сияния вокруг полюсов планеты. Оба изображения комбинированы, то есть они объединяют несколько снимков, сделанных камерой ближнего инфракрасного диапазона телескопа (NIRCam) – каждое с использованием другого фильтра.

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Что видно на фото

На рисунке выше можно увидеть слабые кольца Юпитера, а также два его спутника: Амальтея – яркая точка слева, и Адрастея – слабая точка на краю колец, расположенных между Амальтеей и Юпитером. Позади трех небесных тел слабые точки света, вероятно, галактики.

Честно говоря, мы не ожидали, что это будет так хорошо. Это действительно замечательно, что мы можем увидеть детали Юпитера вместе с его кольцами, крошечными спутниками и даже галактиками на одном изображении.

– отметил планетарный астроном Имке де Патер, почетный профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Второе изображение – это крупный план Юпитера, который использовал три фильтра, чтобы зафиксировать детали своей бурной атмосферы, включая сияющие полярные сияния.



Яркие полярные сияния на полюсах Юпитера / Фото James Webb NASA

Яркость здесь указывает на большую высоту над уровнем моря – поэтому большое красное пятно имеет высотные туманы, как и экваториальный регион. Многочисленные яркие белые "пятна" и "полосы", вероятно, являются верхушками облаков на очень большой высоте конденсированных конвективных штормов.

– сказала Хайди Хаммел, междисциплинарная ученая по наблюдениям за Солнечной системой и вице-президент по науке AURA.

Вам может быть интересно, почему цвета изображений не такие, как мы привыкли видеть, когда речь идет о Юпитере. Дело в том, что Уэбб наблюдает свет в инфракрасном диапазоне, а не в видимом диапазоне, поэтому цвета двух изображений не являются цветом, который мы наблюдаем невооруженным глазом. Инфракрасные данные были сопоставлены со спектром видимого света, поэтому эти изображения являются "фальшивыми цветами", а не подлинными.

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И это раскрывает один интересный момент – то, как телескоп действительно работает. Когда Уэбб "снимает изображение", он на самом деле не делает снимок и не передает его на Землю – ученые получают только необработанные данные, указывающие на яркость, измеренную рецепторами Уэбб. Таким образом, ученые вручную и с помощью алгоритмов обрабатывают данные для создания изображения.