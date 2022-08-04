James Webb сделал снимок галактики Колесо Телеги, которую ранее фотографировал "Хаббл"

NASA и Европейское космическое агентство опубликовали снимок галактики Колесо Телеги, расположенной на расстоянии 500 миллионов световых лет. Раньше ее фотографировал "Габбл", и теперь мы можем сравнить фото, разделенные годами.

Телескоп "Джеймс Уэбб продолжает поражать научный мир своими возможностями. Недавно он прислал на Землю еще один снимок Юпитера после того, как мы получили возможность увидеть целую их коллекцию. Новое фото заглянуло значительно глубже во Вселенную.

Интересно Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил еще одну, вероятно, самую древнюю и отдаленную от нас галактику

Колесо Телеги

Колесо Телеги – это кольцевидная галактика, расположенная в направлении созвездия Скульптора.

Ее диаметр – 130 000 световых лет.

Считается, что когда-то это была спиральная галактика, однако примерно 200 миллионов лет назад она столкнулась с другой, пролетавшей сквозь нее карликовой, и обе структуры слились в одну.

Это взаимодействие вызвало своеобразную ударную волну, подобную следам на воде, которая вытолкнула газ и пыль во внешние области, сформировав хорошо видимое кольцо вокруг. В этом кольце происходит активное звездообразование.

Ученые заявляют о заметных признаках того, что Колесо Телеги начинает снова набирать прежнюю спиральную форму.

В центре галактики есть активная чёрная дыра. Как отмечает Европейское космическое агентство в своей публикации, этот снимок поможет астрономам лучше понять, как образуются звезды.

В соцсетях NASA при этом опубликовали сравнение Колеса Телеги, сфотографированного в свое время телескопом "Габбл", и новым. "Джеймс Уэбб" позволяет увидеть гораздо больше деталей.



Сравнение Колеса Телеги на фото с двух телескопов / Фото NASA