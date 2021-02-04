James Webb Space Telescope (JWST) еще до своего запуска стал эталоном долгостроя в космической отрасли. Судя по всему, он стартует с Земли 31 октября 2021. По крайней мере, сам аппарат полностью готов: его собрали сотню раз проверили и уже вскоре начнут транспортировать во Французскую Гвиану. Там его поставят на европейскую ракету-носитель Ariane 5 и отправят в космос.

Источник: The New Yourk Times

Своеобразное прощание с James Webb Space Telescope перед запуском прошло в рамках недавней встрече Американского астрономического общества. Инженеры и техники последний раз показали космический аппарат в развернутом состоянии. Кадры сделали на предприятии в Лос-Анджелесе.

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Чем интересен аппарат

Непревзойденно большой и сложный телескоп разрабатывают с 1996 года. История проекта "Космический телескоп имени Джеймса Вебба" уходит корнями в конец 1980-х, когда еще до запуска "Хаббла" ученые стали думать над следующим поколением астрономических инструментов.

По словам представителя NASA от программы JWST Эрика Смита, в следующий раз, когда телескоп примет подобную развернутую конфигурацию, он будет уже далеко за орбитой Луны. На таком расстоянии для земного наблюдателя мощный научный инструмент покажется едва заметной точкой. После демонстрации телескоп начали собирать и готовить к транспортировке – процесс небыстрый и требующий максимальной аккуратности.

Диаметр главного зеркала нового телескопа – 6,5 метра. Оно собрано из 18 шестиугольных секций, каждая из которых индивидуально регулируется высокоточными приводами. Две группы по три секции, расположены по бокам. Они складываются и это лишь одна из многих деталей, которым предстоит трансформироваться уже в космосе.



James Webb со сложенными боковыми секциями зеркал / Фото Chris Gunn, NASA

Масса аппарата превышает 6,2 тонны, а его разработка стала одним из крупнейших международных проектов в области космонавтики и астрономии за последние несколько десятилетий. В создании JWST участвовали предприятия Европейского (ESA) и канадского (CSA) космических агентств.