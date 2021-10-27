Как защититься от песчаных дюн: ответ ученых

Пустыни занимают одну третью площади суши на Земле. Но если одни пустыни могут быть каменистыми, другие покрыты песком. Под действием ветра песчаные дюны постепенно передвигаются, захватывая для пустыни все новые территории. Ученые, вероятно, поняли, как бороться с этим.

Пустыня Намиб расположена в южной части Африки. Ее дюны постепенно "наступают" на запад, уменьшая площадь Атлантического океана и увеличивая и без того немаленькую площадь Намибии. Ученые из Кембридского университета, Англия, исследовали проблему миграции дюн и обнаружили, что лучше всего от них защищает. Кажется, это обычная стенка.

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Дюны в пустынях: смотреть видео

Защититься от дюн и защитить сами дюны

Команда ученых провела эксперименты, чтобы определить, какой именно тип ограждения защитит определенную территорию от "наступления" дюн лучше всего: обычные стены или округлые конструкции типа трубопроводов.

Использовав резервуар с водой, ученые имитировали влияние ветра на дюны и их передвижение в пространстве. Экспериментируя с разными барьерами, ученые пришли к выводу, что обычные большие стены лучше всего остановят расширение песчаных пустынь.

Такое исследование важно потому, что помогает лучше понять динамику миграции и методы защиты. Ведь песчаные пустыни представляют определенную опасность для людей. К примеру, они фактически захватывают земли, которые ранее использовались для сельскохозяйственных целей. Также песчаные дюны постепенно покрывают дороги и трубопроводы, что нарушает инфраструктуру стран. Такая миграция дюн представляет опасность даже для кораблей, ведь если в фарватер нанесет достаточно песка, корабль может сесть на мель.

Но вместе с тем дюны – это отдельный биом, который тоже нуждается в защите. Поэтому ограждение таких частей пустыни обеспечит сохранность ее в первозданном виде, что обеспечит сохранность биоразнообразия.