Пустыня Намиб расположена в южной части Африки. Ее дюны постепенно "наступают" на запад, уменьшая площадь Атлантического океана и увеличивая и без того немаленькую площадь Намибии. Ученые из Кембридского университета, Англия, исследовали проблему миграции дюн и обнаружили, что лучше всего от них защищает. Кажется, это обычная стенка.

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Дюны в пустынях: смотреть видео

Защититься от дюн и защитить сами дюны

Команда ученых провела эксперименты, чтобы определить, какой именно тип ограждения защитит определенную территорию от "наступления" дюн лучше всего: обычные стены или округлые конструкции типа трубопроводов.

Использовав резервуар с водой, ученые имитировали влияние ветра на дюны и их передвижение в пространстве. Экспериментируя с разными барьерами, ученые пришли к выводу, что обычные большие стены лучше всего остановят расширение песчаных пустынь.

Такое исследование важно потому, что помогает лучше понять динамику миграции и методы защиты. Ведь песчаные пустыни представляют определенную опасность для людей. К примеру, они фактически захватывают земли, которые ранее использовались для сельскохозяйственных целей. Также песчаные дюны постепенно покрывают дороги и трубопроводы, что нарушает инфраструктуру стран. Такая миграция дюн представляет опасность даже для кораблей, ведь если в фарватер нанесет достаточно песка, корабль может сесть на мель.

Но вместе с тем дюны – это отдельный биом, который тоже нуждается в защите. Поэтому ограждение таких частей пустыни обеспечит сохранность ее в первозданном виде, что обеспечит сохранность биоразнообразия.