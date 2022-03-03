Как украинцев обманывают, чтобы получить фото разрушений, техники и военных
Сегодня война идет не только на фронте, но и в информационном пространстве. Россия использует против Украины все возможное оружие, цинично лжет, обманывает и манипулирует.
Так, к людям все чаще обращаются непонятные лица под видом представителей СМИ или организаций и пытаются получить фото разрушений, военных или техники. Они рассказывают, что это нужно для иллюстрации статей, создания NFT коллекций для любой другой цели.
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Сейчас критически важно не вестись на такие манипуляции и не отправлять никому никаких фото ни при каких условиях. Помните, так вы можете играть на руку врагу, а это представляет угрозу жизни нашим гражданам.
Почему это важно
Враг непременно использует полученную информацию против военных и гражданского населения. Фото поврежденных в результате обстрела сооружений, военных или техники могут быть использованы для корректировки огня или атаки.Внимание! Никогда не фотографируйте технику и военных ВСУ и не отправляйте никуда такие фото. Если у вас обнаружат такие изображения, то сочтут диверсантом.
Технику врага также лучше не фотографировать, особенно, если вас могут заметить. Впрочем, если вы точно знаете, что находитесь в безопасности и хотите помочь нашим военным, которые преданно защищают Украину, осторожно сфотографируйте вражеские позиции и технику, если это возможно, с нескольких ракурсов.
Куда отправлять
Ни при каких условиях никому не отправляйте эти фото. Исключением является официальный телеграм-бот киберполиции "Народний месник".
Сюда нужно присылать следующие данные:
- Расположение меток;
- Передвижение техники;
- Обнаруженніе неразорвавшиеся боеприпасы;
- Пребывание диверсантов.
Официальный чат-бот киберполиции в телеграме "Народный мститель" / Скриншот 24 канала
Сбор информации о преступлениях России
Также в Украине недавно начал работать чат-бот, с помощью которого можно фиксировать военные преступления российских оккупантов. Авторы инициативы сообщают, что все материалы будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге.
Что нужно фиксировать
- повреждения объектов гражданской инфраструктуры;
- ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;
- факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
- факты захвата / ограбления вашего имущества;
- факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;
- факты физического насилия, лишения свободы гражданского населения оккупантом;
- использование оккупантом гражданской одежды, униформы и военных эмблем;
- использование гражданской инфраструктуры с военной целью под прикрытием гражданских.
Куда отправлять
Все данные отправляйте в специальный чат-бот в телеграмме под названием "TRIBUNAL.UA".
Здесь собираем свидетельства преступлений России для Гааги / Скриншот 24 канала