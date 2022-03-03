Так, к людям все чаще обращаются непонятные лица под видом представителей СМИ или организаций и пытаются получить фото разрушений, военных или техники. Они рассказывают, что это нужно для иллюстрации статей, создания NFT коллекций для любой другой цели.

Актуально Увидели оккупантов, диверсантов или вражескую технику: что делать и куда обращаться

Сейчас критически важно не вестись на такие манипуляции и не отправлять никому никаких фото ни при каких условиях. Помните, так вы можете играть на руку врагу, а это представляет угрозу жизни нашим гражданам.

Почему это важно

Враг непременно использует полученную информацию против военных и гражданского населения. Фото поврежденных в результате обстрела сооружений, военных или техники могут быть использованы для корректировки огня или атаки.

Внимание! Никогда не фотографируйте технику и военных ВСУ и не отправляйте никуда такие фото. Если у вас обнаружат такие изображения, то сочтут диверсантом.

Технику врага также лучше не фотографировать, особенно, если вас могут заметить. Впрочем, если вы точно знаете, что находитесь в безопасности и хотите помочь нашим военным, которые преданно защищают Украину, осторожно сфотографируйте вражеские позиции и технику, если это возможно, с нескольких ракурсов.

Куда отправлять

Ни при каких условиях никому не отправляйте эти фото. Исключением является официальный телеграм-бот киберполиции "Народний месник".

Сюда нужно присылать следующие данные:

Расположение меток;

Передвижение техники;

Обнаруженніе неразорвавшиеся боеприпасы;

Пребывание диверсантов.

Важно! В телеграме уже есть несколько десятков ботов с похожим названием, поэтому будьте бдительны. Адрес официального бота киберполиции выглядит так @ukraine_avanger_bot.



Официальный чат-бот киберполиции в телеграме "Народный мститель" / Скриншот 24 канала

Сбор информации о преступлениях России

Также в Украине недавно начал работать чат-бот, с помощью которого можно фиксировать военные преступления российских оккупантов. Авторы инициативы сообщают, что все материалы будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге.

Что нужно фиксировать

повреждения объектов гражданской инфраструктуры;

ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;

факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;

факты захвата / ограбления вашего имущества;

факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;

факты физического насилия, лишения свободы гражданского населения оккупантом;

использование оккупантом гражданской одежды, униформы и военных эмблем;

использование гражданской инфраструктуры с военной целью под прикрытием гражданских.

Куда отправлять

Все данные отправляйте в специальный чат-бот в телеграмме под названием "TRIBUNAL.UA".



Здесь собираем свидетельства преступлений России для Гааги / Скриншот 24 канала

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