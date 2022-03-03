Так, к людям все чаще обращаются непонятные лица под видом представителей СМИ или организаций и пытаются получить фото разрушений, военных или техники. Они рассказывают, что это нужно для иллюстрации статей, создания NFT коллекций для любой другой цели.
Актуально Увидели оккупантов, диверсантов или вражескую технику: что делать и куда обращаться
Сейчас критически важно не вестись на такие манипуляции и не отправлять никому никаких фото ни при каких условиях. Помните, так вы можете играть на руку врагу, а это представляет угрозу жизни нашим гражданам.
Почему это важно
Враг непременно использует полученную информацию против военных и гражданского населения. Фото поврежденных в результате обстрела сооружений, военных или техники могут быть использованы для корректировки огня или атаки.
Технику врага также лучше не фотографировать, особенно, если вас могут заметить. Впрочем, если вы точно знаете, что находитесь в безопасности и хотите помочь нашим военным, которые преданно защищают Украину, осторожно сфотографируйте вражеские позиции и технику, если это возможно, с нескольких ракурсов.
Куда отправлять
Ни при каких условиях никому не отправляйте эти фото. Исключением является официальный телеграм-бот киберполиции "Народний месник".
Сюда нужно присылать следующие данные:
- Расположение меток;
- Передвижение техники;
- Обнаруженніе неразорвавшиеся боеприпасы;
- Пребывание диверсантов.
Официальный чат-бот киберполиции в телеграме "Народный мститель" / Скриншот 24 канала
Сбор информации о преступлениях России
Также в Украине недавно начал работать чат-бот, с помощью которого можно фиксировать военные преступления российских оккупантов. Авторы инициативы сообщают, что все материалы будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге.
Что нужно фиксировать
- повреждения объектов гражданской инфраструктуры;
- ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;
- факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
- факты захвата / ограбления вашего имущества;
- факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;
- факты физического насилия, лишения свободы гражданского населения оккупантом;
- использование оккупантом гражданской одежды, униформы и военных эмблем;
- использование гражданской инфраструктуры с военной целью под прикрытием гражданских.
Куда отправлять
Все данные отправляйте в специальный чат-бот в телеграмме под названием "TRIBUNAL.UA".
Здесь собираем свидетельства преступлений России для Гааги / Скриншот 24 канала