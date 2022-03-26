Как IТ индустрия приближает победу Украины

IТ индустрия остается островком экономической стабильности Украины, даже через месяц после начала войны. Специалисты активно помогают экономике и воюют не только на информационном фронте, но и передовой.

Как сообщает 24 канал, согласно опросу Ассоциации IT Ukraine, с первых дней войны почти 2% IТ-специалистов отрасли, которые имели военный опыт, присоединились к рядам ВСУ. В некоторых небольших компаниях с коллективом до 200 человек, в армию присоединились 20% специалистов.

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Как украинское IT помогает государству

IТ-специалисты активно вовлекаются в борьбу в информационном пространстве, в сфере кибербезопасности государства и поддержке объектов критической инфраструктуры задействованы 5% специалистов отрасли. При этом есть компании, где около 100% специалистов работают в кибер-войсках.

Экономический фронт Украины сейчас защищают более 85% IТ-специалистов.

Статистика по данным IT Ukraine Association / Фото ITUA

IТ-компаниям удалось довольно быстро адаптироваться к новым условиям работы, потому что большинство имело антикризисные бизнес-планы. Еще до начала войны определенная часть специалистов была релокирована из восточных областей. Сейчас более 70% IТ-специалистов работают в безопасных регионах Украины, остальные 16%, преимущественно женщины, работают за границей.

Статистика по данным IT Ukraine Association / Фото ITUA

Большинство компаний полностью возобновили и продолжают свою работу, от 50 до 80% специалистов привлечены к выполнению проектов клиентов. Благодаря этому отрасль остается финансово стабильной, ведь 77% компаний в большей степени сохранили почти всех клиентов и объемы своих контрактов.

Статистика по данным IT Ukraine Association / Фото ITUA

IT-отрасль – островок экономической стабильности

Следует отметить, что украинская IТ-отрасль остается стабильным источником валютных поступлений в экономику страны и помогает обеспечивать цифровую безопасность государства.

Как отмечает исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Константин Васюк, IТ-компании оказывают финансовую помощь как защитникам, так и гражданам. Только за первые дни войны IТ-компании перечислили в виде прямых налогов, на нужды армии и гуманитарную помощь более 25 миллионов долларов.

Сейчас IТ-индустрия одна из немногих, что может стать основой тыла и восстановления экономики, снижая риски гуманитарной катастрофы из-за потери рабочих мест подавляющим большинством населения,

– подчеркнул Васюк.

Участие в опросе приняли 30 IТ-компаний, членами Ассоциации IT Ukraine в которых работают 34 тысячи IТ-специалистов. Это небольшая доля от общего количества специалистов на рынке (285 тысяч специалистов по итогам 2021 года), но даже их вклад в будущую победу Украины значителен.

100% опрошенных компаний продолжают уплачивать налоги и направляют значительные финансовые и человеческие ресурсы на поддержку армии, гуманитарные цели