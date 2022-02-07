Jaguar выпустила MP3-плеер в стиле ретро – без экрана, зато с солнечной панелью и кнопками

Индийский производитель Jaguar показал MP3-плеер "I Gear Evoke Solar Radio and MP3 player", оснащенный радио и солнечной панелью. Вместо экрана здесь шкала выбора радиочастот.

Как пишет источник, от экрана отказались, чтобы еще больше соответствовать ретро-дизайну. Плеер имеет старую шкалу выбора радиочастот с подвижной стрелкой, а также поворотную ручку и несколько физических кнопок.

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Какие характеристики получил плеер

Корпус изготовлен из ударопрочного пластика.

Сверху на корпусе устройства расположена солнечная панель которая позволяет заряжать устройство.



iGear Evoke Solar Radio and MP3 player / Фото Jaguar

Гаджет поддерживает радио FM / AM / SW.

Его можно использовать и как полноценную Bluetooth-колонку, ведь в арсенале предусмотрели Bluetooth 5.0, который обеспечивает воспроизведение музыки с подключенного телефона.

Также есть порт USB для подключения флешки.

Мощность встроенного динамика составляет 5 ватт.



iGear Evoke Solar Radio and MP3 player / Фото Jaguar

gear Evoke оснащен батареей на 1200 миллиампер-часов. Насколько ее хватит не уточняется. Однако если учесть наличие солнечной батареи, днем, особенно солнечный, о разряженнуой батарее можно не волноваться.

Помимо солнечной зарядки устройство можно подпитать и традиционным путем – через провод от розетки.

Устройство будет доступно в трех цветовых вариантах: жемчужно-синем, "белом золоте цвета шампанского" и желто-черном.

Новинка предлагается по цене около 40 долларов.