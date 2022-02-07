Как пишет источник, от экрана отказались, чтобы еще больше соответствовать ретро-дизайну. Плеер имеет старую шкалу выбора радиочастот с подвижной стрелкой, а также поворотную ручку и несколько физических кнопок.
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Какие характеристики получил плеер
- Корпус изготовлен из ударопрочного пластика.
- Сверху на корпусе устройства расположена солнечная панель которая позволяет заряжать устройство.
iGear Evoke Solar Radio and MP3 player / Фото Jaguar
- Гаджет поддерживает радио FM / AM / SW.
- Его можно использовать и как полноценную Bluetooth-колонку, ведь в арсенале предусмотрели Bluetooth 5.0, который обеспечивает воспроизведение музыки с подключенного телефона.
- Также есть порт USB для подключения флешки.
- Мощность встроенного динамика составляет 5 ватт.
iGear Evoke Solar Radio and MP3 player / Фото Jaguar
- gear Evoke оснащен батареей на 1200 миллиампер-часов. Насколько ее хватит не уточняется. Однако если учесть наличие солнечной батареи, днем, особенно солнечный, о разряженнуой батарее можно не волноваться.
- Помимо солнечной зарядки устройство можно подпитать и традиционным путем – через провод от розетки.
Устройство будет доступно в трех цветовых вариантах: жемчужно-синем, "белом золоте цвета шампанского" и желто-черном.
Новинка предлагается по цене около 40 долларов.