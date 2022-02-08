Ядовитый цианид мог способствовать зарождению жизни на Земле: как так произошло

Цианид известен массовой культуре как яд, которым любят пользоваться шпионы. И ученые из США провели исследования, которые свидетельствуют, что это соединение могло способствовать зарождению жизни.

Цианиды – это соли синильной кислоты. Они представляют собой атом углерода, который связан тройной связью с атомом азота. Ученые в США провели лабораторные исследования и обнаружили, что цианид мог стать причиной так называемых метаболических реакций. Это стало причиной образования из углекислого газа углеродистых соединений. Это же стало одним из шагов, который позволил жизни на Земле зародиться.

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Яд и жизнь

Ученые провели ряд исследований. В результате они получили химические реакции, в которых углекислый газ и вода объединяются для создания более сложных соединений, необходимых для зарождения и существования жизни на Земле. Проблема заключалась в том, что для получения этих соединений необходимы сложные белки, которых на молодой Земле просто не существовало 4 миллиарда лет назад.

Ученые не растерялись и использовали соединение, которое точно существовало на ранних стадиях зарождения жизни – цианид. Они провели новый ряд исследований, чтобы изучить новые химические реакции. Оказалось, что цианид прекрасно взаимодействует с веществами и способствует химическим реакциям для образования так называемого цикла трикарбоновых кислот.

Конечно, ученые не настаивают, что именно это соединение сыграло решающую роль в образовании жизни, однако это важное открытие, которое дает возможность посмотреть на давние события под другим углом зрения. Интересно, что то, что сегодня может убить человека, миллиарды лет назад способствовало появлению первых организмов.