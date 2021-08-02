Также в Министерстве заверили, что все хорошо и никакой критической ситуации нет, а атомная электростанция продолжает функционировать в привычном режиме. Но в пятницу, 30 июля 2021 года стало известно, что работа энергоблока №1 атомной электростанции "Тайшань" была остановлена из-за повреждения.

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Причина остановки ядерного реактора

В заявлении China General Nuclear Power Group (CGN) идет речь о том, что энергоблок остановлен на техническое обслуживание "после долгих разговоров между французским и китайским техническим персоналом".

В то же время китайская сторона сообщает о том, что "серьезные проблемы с безопасностью отсутствуют", а энергоблок №1 "полностью под контролем". Технический персонал "Тайшань" ведет поиски причины повреждения топливных стержней. Сколько времени займет процесс – не сообщается.

Реактор имеет более 60 тысяч топливных стержней, а доля поврежденных стержней составляет менее 0,01 процент,

– сообщают в Министерстве охраны окружающей среды Китая.

Стоит ли волноваться

Не смотря на то, что Китай в первую очередь не хотел признавать утечку радиоактивных веществ, ситуация остается под контролем.

Например, даже французский энергетический гигант Électricité de France (EDF), который первый поднял шум касательно радиационной безопасности, утверждает, что ситуация была "не чрезвычайной". И в EDF добавляют, что отмечают ухудшение структурной целостности некоторых топливных стержней.