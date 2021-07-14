Об избрании компаний и выплате им средств на исследование сообщил Джим Рейтер, помощник руководителя NASA по космическим технологиям. Сообщается, что каждой группе компаний была выплачена сумма, которая составляет 5 миллионов долларов. За эти средства должны быть созданы три проекта реактора, который станет частью ядерного теплового двигателя.

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Подробнее о подписанных контрактах

NASA занимается развитием перспективных космических ядерных технологий совместно Министерством энергетики США. Контракты были подписаны сроком на 12 месяцев. За это время избранники должны презентовать проекты реакторов. Также команды должны составить для NASA основные эксплуатационные требования, требования ко всему ядерному ракетному двигателю и его подсистемам.

Компании, которые занимаются разработкой проекта ядерного реактора:

BWX Technologies, Inc. Линчбург, Вирджиния – компания будет тесно сотрудничать с компанией Lockheed Martin.

– компания будет тесно сотрудничать с компанией Lockheed Martin. General Atomics Electromagnetic Systems, Сан-Диего – компания будет тесно сотрудничать с X-energy LLC и Aerojet Rocketdyne.

– компания будет тесно сотрудничать с X-energy LLC и Aerojet Rocketdyne. Ultra Safe Nuclear Technologies, Сиэтл – компания будет разрабатывать проект ядерного реактора с компаниями Ultra Safe Nuclear Corporation, Blue Origin, General Electric Hitachi Nuclear Energy, General Electric Research, Framatome и Materion.

Все три группы компаний подотчетны Национальной лаборатории штата Айдахо при Министерстве энергетики США. В конечном итоге именно лаборатория будет оценивать каждый проект после завершения контракта.

Интересно, что именно Конгресс США подтолкнул NASA к разработке систем ядерного ракетного двигателя, предоставив дополнительное финансирование на развитие технологий, хотя NASA не давала запрос на дополнительное ассигнование. Всего NASA получит 110 миллионов долларов на развитие технологий ядерных ракетных двигателей.

Также сообщается, что после совершения действия контракта в NASA планируют аналогичный проект, направленный на отрасль наземной ядерной энергетики. Вероятно, речь идет о разработке эффективного и портативного ядерного реактора для баз на Луне и Марсе.