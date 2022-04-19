Как пишут сами создатели на официальном сайте, Мемомет – это оружие мирных и свободных людей в условиях новой реальности. Едва ли не каждое заметное событие последнего времени отзывается лавиной мемов в сети.

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Мемы военного времени

В своей работе новое приложение пользуется наработками алгоритмов искусственного интеллекта, анализирующими содержимое картинок.

В арсенале уже есть сохранённые элементы, которые предлагают добавлять поверх собственных изображений.

Кроме того, в поиске можно найти новые картинки.

При открытии любого личного изображения или найденного во встроенном поиске, алгоритмы анализируют его и раскладывают на части, которые можно добавлять на свои мемы или удалять из оригинального изображения.

После выделения объектов на отдельный слой можно заменить фон.

Пользователи также могут добавлять текст.

В перечне доступных элементов можно найти самые актуальные сегодня: танки, пакет сахара, стиральную машинку, флаги Украины и оккупанта, дорожный знак, указывающий на Чернобаевку, трактор. А среди известных личностей – Степан Бандера, Зеленский, Арестович, Виталий Ким, Лукашенко и Путин, пропагандистка Овсянникова, а также российский пленник, в народе больше известный как "чмоня". В списке есть даже самые новые тренды – фото пойманного Медведчука.

Обещают также добавлять новые элементы.

Приложение полностью бесплатно и предлагает версии для Android и смартфонов на iOS .

В нем можно зарегистрироваться по телефону, чтобы сохранить созданные мемы и коллажи. Компания также создала отдельный телеграм-канал, в котором публикует самые лучшие мемы.