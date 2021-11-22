Известный режиссер снял на iPhone 13 Pro ролик о яйцах: для чего он Apple

На своем официальном YouTube-канале Apple опубликовала удивительное видео. Называется оно "Дюжина яиц". Ролик стал продолжением серии "Снято на iPhone".

Автор ролика – известный французский режиссер и сценарист Мишель Гондри, на счету которого культовый фильм "Вечное сияние чистого разума" и лента "Зеленый шершень". Необычное видео было снято не просто так.

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Зачем Apple сняла странное видео

Мини-фильм о яйцах начинается со сцены приготовления омлета на кухне.

Кто-то пытается разбить яйцо, однако разбивает сковороду.

Далее мы видим всех "главных героев" в разных забавных и не очень ситуациях и ракурсах.

A Dozen Eggs: видео

Весь замысел призван продемонстрировать пользователям возможности камер и режимов iPhone 13 Pro. Ролик идет всего минуту, но в нем успевают показать несколько сценариев. В частности, есть:

покадровая анимация,

замедленная съемка Slow Mo,

сцены в макрорежиме,

демонстрация процесса фокусировки,

циклическое воспроизведение

Вместе с роликом выпустили еще одно видео, где показали процесс его съемки.

За кадром "A Dozen Eggs": видео

Рубрика "Снято на iPhone" является регулярной для компании. Ежегодно она выпускает подборки, где демонстрирует возможности своего очередного флагмана. Это одна из самых продолжительных рекламных кампаний Apple.