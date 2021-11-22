Автор ролика – известный французский режиссер и сценарист Мишель Гондри, на счету которого культовый фильм "Вечное сияние чистого разума" и лента "Зеленый шершень". Необычное видео было снято не просто так.
Интересно Apple позволит самостоятельно ремонтировать технику: компания откроет доступ к оригинальным деталям
Зачем Apple сняла странное видео
- Мини-фильм о яйцах начинается со сцены приготовления омлета на кухне.
- Кто-то пытается разбить яйцо, однако разбивает сковороду.
- Далее мы видим всех "главных героев" в разных забавных и не очень ситуациях и ракурсах.
A Dozen Eggs: видео
Весь замысел призван продемонстрировать пользователям возможности камер и режимов iPhone 13 Pro. Ролик идет всего минуту, но в нем успевают показать несколько сценариев. В частности, есть:
- покадровая анимация,
- замедленная съемка Slow Mo,
- сцены в макрорежиме,
- демонстрация процесса фокусировки,
- циклическое воспроизведение
Вместе с роликом выпустили еще одно видео, где показали процесс его съемки.
За кадром "A Dozen Eggs": видео
Рубрика "Снято на iPhone" является регулярной для компании. Ежегодно она выпускает подборки, где демонстрирует возможности своего очередного флагмана. Это одна из самых продолжительных рекламных кампаний Apple.