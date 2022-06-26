Следует отметить, что по предварительной информации гарнитуру смешанной реальности Apple должна была представить в 2022 году. Одной из проблем, по которой пришлось перенести дату релиза, стали недоработки устройства.

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Гарнитура Apple имеет ряд недоработок

Как оказалось, гаджет перегревался в процессе работы. Также имелись и программные недостатки. Однако после запуска, по мнению эксперта, вся отрасль получит сильный толчок в развитии. Куо отметил, что запуск гарнитуры смешанной реальности еще больше повысит спрос на иммерсивные игры и мультимедийные развлечения.

Ранее Куо уже неоднократно менял предполагаемые даты выхода устройства. Сначала он сказал, что гарнитуру покажут в этом году, а потом утверждал, что новинка выйдет во втором квартале 2023 года. Аналитик также прогнозирует, что конкуренты Apple будут следовать дизайну гарнитуры смешанной реальности компании из Купертино.

Что известно о гарнитуре смешанной реальности Apple

Недавно также стало известно, что Apple показала готовую гарнитуру смешанной реальности совету директоров. Тогда отмечалось, что аппаратная часть будущего продукта полностью готова, и Apple ведет к обработке операционной системы и основных программ, которые будут совместимы с iOS.

Взаимная совместимость необходима для правильной работы гарнитуры, которая будет использовать iPhone в качестве основного устройства. Смартфон будет обрабатывать часть контента, а гарнитура – выступать в роли устройства вывода. Очевидно выявленные затруднения заставили инженеров вернуться к доработке устройства.

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Гарнитура дополненной реальности

Известно также, что Apple работает не только над гарнитурой смешанной реальности. Вообще, компания, очевидно, сделала немалую ставку на направление VR/XR. Аналитики сообщают, что компания работает и над гарнитурой дополненной реальности, которую она может выпустить в 2024 году.

По словам аналитика Джеффа Пу, Apple находится в стадии разработки дизайна AR-гарнитуры. Предполагается, что прототип устройства будет готов к концу этого года, а массовое производство Apple организует во второй половине 2024 года.