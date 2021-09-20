Ice Universe делает свои выводы прежде всего на основе информации о новых экранах Samsung. Они не только появятся в самой компании, но и станут стандартом для устройств других производителей уже со следующего года.
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Лучший смартфон
Речь идет о дисплее с одинаковыми со всех сторон рамками, которые Samsung уже подготовила к массовому выпуску и внедрению на рынок.
Сегодня у большинства смартфонов несколько толще рамка снизу экрана, что связано с необходимостью скрыть шлейф. Поэтому даже в случае так называемых безрамочных смартфонов одна из его рамок все равно оказывается толще, чем другие. Новая же технология, судя по всему, решает эту проблему.
Вероятный экран Samsung Galaxy S22 Ultra не имеет рамок / Фото Ice Universe
Ice Universe добавляет, что он еще проверяет эту информацию, но его источники из отдела исследований и разработок Samsung говорят именно об этом.
После уменьшения рамок смартфоны изменят и размеры эффективной площади экранов.
"Серия S22 использует новый стиль дизайна. Соотношение экранов S22 Ultra изменилось с 20:9 до 19,3:9, а соотношение экрана к корпусу увеличено. С точки зрения внешнего вида, поверьте мне, когда вы увидите S22 Ultra, вам не понравятся никакие другие телефоны".
А вот камера на 200 мегапикселей рассматривается компанией уже как возможный вариант для Galaxy S23. Этот датчик Samsung представила несколько недель назад.
Дата анонса и выхода Samsung Galaxy S22 и S22 Ultra еще неизвестна.