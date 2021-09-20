Ice Universe делает свои выводы прежде всего на основе информации о новых экранах Samsung. Они не только появятся в самой компании, но и станут стандартом для устройств других производителей уже со следующего года.

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Лучший смартфон

Речь идет о дисплее с одинаковыми со всех сторон рамками, которые Samsung уже подготовила к массовому выпуску и внедрению на рынок.

Сегодня у большинства смартфонов несколько толще рамка снизу экрана, что связано с необходимостью скрыть шлейф. Поэтому даже в случае так называемых безрамочных смартфонов одна из его рамок все равно оказывается толще, чем другие. Новая же технология, судя по всему, решает эту проблему.

Стоит отметить, что сегодня смартфоны с одинаковыми рамками уже существуют. Например, таков Pixel 5 от Google. Оригинальное решение в этом плане нашла Apple: инженеры согнули экран внутри смартфона таким образом, что нижняя его часть прячется в корпусе, и там же переходит в шлейф. Однако делать это сложно и дорого, поэтому другие бренды от такого способа отказались.



Вероятный экран Samsung Galaxy S22 Ultra не имеет рамок / Фото Ice Universe

Ice Universe добавляет, что он еще проверяет эту информацию, но его источники из отдела исследований и разработок Samsung говорят именно об этом.

После уменьшения рамок смартфоны изменят и размеры эффективной площади экранов.

"Серия S22 использует новый стиль дизайна. Соотношение экранов S22 Ultra изменилось с 20:9 до 19,3:9, а соотношение экрана к корпусу увеличено. С точки зрения внешнего вида, поверьте мне, когда вы увидите S22 Ultra, вам не понравятся никакие другие телефоны".

А вот камера на 200 мегапикселей рассматривается компанией уже как возможный вариант для Galaxy S23. Этот датчик Samsung представила несколько недель назад.

Дата анонса и выхода Samsung Galaxy S22 и S22 Ultra еще неизвестна.