Известный аналитик предсказал исчезновение iPhone через 10 лет: чем их заменят

Инсайдер Мин-Чи Куо, известный своими сливами информации о технике компании Apple, поделился своими прогнозами будущего серии iPhone. По его мнению, уже через 10 лет смартфоны заменят на другую технологию.

Мин-Чи Куо утверждает, что обладает данными, которые якобы подтверждают намерения компании постепенно перейти на более продвинутые устройства – гарнитуры дополненной реальности в виде очков. Первым шагом к таким изменениям станет выпуск гаджета нового типа уже в следующем году.

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Что известно

Ранее мы уже писали о том, что Apple выпустит свое устройство смешанной реальности уже совсем скоро. Инсайдер еще раз подтверждает эти данные. Он уверен, что новые AR-гаджеты Apple будут пользоваться большой популярностью — по его словам, компания ожидает, что через 10 лет по всему миру будет отгружено не менее миллиарда устройств дополненной реальности.

Единственным поставщиком компонентов для новинок будет тайваньская Unimicron Technology Corporation.



Один из многочисленных концептов очков Apple, созданных сторонними дизайнерами / Фото MacRumors

Куо предполагает, что замена iPhone на AR-гарнитуру будет постепенной, но уже первое поколение устройств сможет работать без смартфона.

Ведь позиционирование AR-гарнитуры как аксессуара для других гаджетов не будет способствовать развитию продукта, поэтому переход на независимое использование неизбежен.

То, что гарнитура AR работает независимо, означает, что она будет иметь собственную экосистему и обеспечит самый полный и гибкий пользовательский интерфейс,

– заявил аналитик.



Визуализация работы очков дополненной реальности на примере Google Glass / Фото MacRumors

Представители Apple отчет инсайдера не прокомментировали.