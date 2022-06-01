Известны первые подробности о чипе Google Tensor 2, на котором будут работать смартфоны Pixel 7
Источник:GSMArena
Во время майской презентации Google, на которой компания показала серию смартфонов Pixel 7, стало известно, что новинки будут работать на следующем поколении процессоров Tensor. Теперь источники сообщили первые подробности об этих чипах.
В новом отчете китайского издания Naver говорится, что Samsung Electronics продолжит тесно сотрудничать с Google. Компания изготовит Tensor 2 на своих заводах.
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Что нового
- Теперь известно, что второе поколение процессоров Google будет производиться по 4-нанометровому техпроцессу, что сегодня является самым современным подходом. Следует отметить, что первая версия Tensor имела транзисторы размером 6 нанометров. Они, хотя и предлагали хорошие возможности в работе с искусственным интеллектом и фотографиями, все же показывали высокое потребление энергии.
- Также упоминается метод упаковки PLP – это процесс, при котором вырезанные из пластины чипы помещаются на прямоугольную панель. Такой подход позволяет снизить недостатки на кромке пластины, снизить расходы и повысить качество.
Помимо этого Samsung ведет переговоры с Google о производстве чипов и для других решений компании – например процессоров для серверов. Также Samsung поставляет корпорации микросхемы памяти DRAM и NAND и чипы для беспилотных машин Waymo.
Но и это еще не все. Смартфоны Pixel 7 и 7 Pro, которые ожидаются уже этой осенью, по имеющейся сейчас информации, получат экраны от корейской компании, хотя они и уступают дисплеям других смартфонов.