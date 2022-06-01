В новом отчете китайского издания Naver говорится, что Samsung Electronics продолжит тесно сотрудничать с Google. Компания изготовит Tensor 2 на своих заводах.

Интересно I/O 2022: Google неожиданно представила смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Что нового

Теперь известно, что второе поколение процессоров Google будет производиться по 4-нанометровому техпроцессу, что сегодня является самым современным подходом. Следует отметить, что первая версия Tensor имела транзисторы размером 6 нанометров. Они, хотя и предлагали хорошие возможности в работе с искусственным интеллектом и фотографиями, все же показывали высокое потребление энергии.

Напомним, техпроцесс – это фактически размер транзисторов, являющихся основным элементом конструкции процессора. Эти транзисторы могут как передавать, так и блокировать электрический ток, позволяющий схемам работать в состояниях включения и выключения, то есть в двоичной системе (0 и 1). Основа производительности процессора лежит именно в транзисторах: чем меньше их размер, тем больше их можно разместить на одной и той же площади чипа. Кроме того, чем меньше размер транзистора, тем меньше энергии требуется для его работы, а следовательно, меньше энергии для всего процессора, что положительно влияет на энергоэффективность конечного устройства.

Также упоминается метод упаковки PLP – это процесс, при котором вырезанные из пластины чипы помещаются на прямоугольную панель. Такой подход позволяет снизить недостатки на кромке пластины, снизить расходы и повысить качество.

Помимо этого Samsung ведет переговоры с Google о производстве чипов и для других решений компании – например процессоров для серверов. Также Samsung поставляет корпорации микросхемы памяти DRAM и NAND и чипы для беспилотных машин Waymo.

Но и это еще не все. Смартфоны Pixel 7 и 7 Pro, которые ожидаются уже этой осенью, по имеющейся сейчас информации, получат экраны от корейской компании, хотя они и уступают дисплеям других смартфонов.