Известны имена космических туристов, которые отправятся на МКС в первой частной миссии
Туристическая группа из четырех космических туристов, которые отправятся на МКС на корабле Crew Dragon, наконец сформирована. В роли командира выступит бывший астронавт.
Источник: Scientific American
Аэрокосмическая компания США Axiom Space, которая разрабатывает коммерческие модули для МКС, назвала имена космических туристов. Ими стали бизнесмены, инвесторы и филантропы из разных стран. Ax-1 станет первой полностью частной миссией с экипажем на орбите Земли.
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Кто полетит в космос
В роли командира корабля выступит бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который ушел в отставку в 2012 году, а сейчас вице-президент Axiom. На его счету почти 260 дней в четырех предыдущих космических миссиях. Он уже завершил свою карьеру и больше не планировал снова летать в космос. Однако пока его намерения изменились и если все пройдет по плану, он войдет в историю как первый бывший астронавт NASA, который вернулся к орбитальному комплексу.
Я так благодарен за эту возможность. Это похоже на подарок от Бога, и я просто хочу оценить его,
– сказал Лопес-Алегриа в своем первом интервью изданию collectSPACE после того, как его выбрали командиром Акс-1.
Пассажирами станут:
- Ларри Коннор – американский предприниматель, инвестор и филантроп,
- Марк Пати – канадский инвестор и филантроп,
- Эйтан Стиббе – израильский инвестор, филантроп и бывший пилот истребителя.
Полет заказан у компании SpaceX на вторую половину 2021 года. 8 дней на МКС обойдутся туристам в 58 миллионов долларов. В эту сумму включена подготовка на Земле продолжительностью в 15 дней. Контракты со всеми подписали еще в ноябре 2020 года.
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