Туристическая группа из четырех космических туристов, которые отправятся на МКС на корабле Crew Dragon, наконец сформирована. В роли командира выступит бывший астронавт.

Источник: Scientific American

Аэрокосмическая компания США Axiom Space, которая разрабатывает коммерческие модули для МКС, назвала имена космических туристов. Ими стали бизнесмены, инвесторы и филантропы из разных стран. Ax-1 станет первой полностью частной миссией с экипажем на орбите Земли.

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Кто полетит в космос

В роли командира корабля выступит бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который ушел в отставку в 2012 году, а сейчас вице-президент Axiom. На его счету почти 260 дней в четырех предыдущих космических миссиях. Он уже завершил свою карьеру и больше не планировал снова летать в космос. Однако пока его намерения изменились и если все пройдет по плану, он войдет в историю как первый бывший астронавт NASA, который вернулся к орбитальному комплексу.

Я так благодарен за эту возможность. Это похоже на подарок от Бога, и я просто хочу оценить его,

– сказал Лопес-Алегриа в своем первом интервью изданию collectSPACE после того, как его выбрали командиром Акс-1.

Пассажирами станут:

Ларри Коннор – американский предприниматель, инвестор и филантроп,

Марк Пати – канадский инвестор и филантроп,

Эйтан Стиббе – израильский инвестор, филантроп и бывший пилот истребителя.

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.



Commander Michael López-Alegría



Mission Pilot Larry Connor



Mission Specialist Mark Pathy



Mission Specialist Eytan Stibbe



Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj — Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021

Полет заказан у компании SpaceX на вторую половину 2021 года. 8 дней на МКС обойдутся туристам в 58 миллионов долларов. В эту сумму включена подготовка на Земле продолжительностью в 15 дней. Контракты со всеми подписали еще в ноябре 2020 года.