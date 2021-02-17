Несмотря на то, что Google еще не представила новую версию своей мобильной ОС, в сети постоянно появляются различные сведения об очередной ревизии "зеленого робота". Согласно отчету инсайдеров, компания не до конца отказалась от "сладкой" маркировки номерных прошивок, и продолжает выдавать им оригинальные названия – пусть и неофициально.

Новы фишки Android 12

По данным инсайдеров портала XDA-Developers, в тестовой сборке Android 12 появился так называемый "однорукий" режим работы. Его реализация заключается в масштабировании экрана до 40% от полного размера со смещением в нижний угол – это позволит владельцу устройства дотянуться до нужных иконок, если вторая рука занята. Похожие решения ранее представили Apple для своей iOS и Samsung в прошивке One UI.

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Активировать функцию можно двумя способами – с помощью жестов или трехкнопочной панели навигации. Примечательно, что нововведение было замечено в версии операционки с открытым исходным кодом (AOSP) – вероятно, использовать его смогут все производители смартфонов с программным обеспечением Google.

"Сладкое название" Android 12

Также инсайдеры рассказали о "кондитерской" маркировке Android 12. По данным источника, неофициальное название новой мобильной ОС – Snow Cone. Это десерт на основе тертого льда с сиропом, подаваемым в чашечках.

Обновленный дизайн Android 12

Среди прочего инсайдеры XDA-Developers рассказали о том, что Google изменит подход к дизайну в новой версии операционной системы. Нововведения будут включать в себя библиотеку Material Next, но судя по скриншотов Android 12, нововведения коснутся верстки, виджетов, шрифтов, а также форм диалоговых окон.

Еще одна изюминка нового Android

Новый Android 12 также получит интересное новшество. Отмечается, что Google реализует функцию автоповорота экрана с определением положения пользователя. Для работы функции также будет использоваться фронтальная камера.