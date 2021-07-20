Эксперты проанализировали данные из девяти крупнейших стран, среди которых Индия, Япония, Южная Корея, Бразилия, Мексика и другие. Основой для исследований стали смартфоны на базе Android из-за того, что операционная система преобладает на международном рынке в количественном соотношении.

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Сколько времени пользователи тратят на приложения

Специалисты выяснили, что около 20% пользователей проводят в смартфоне больше четырех часов в день. К сожалению, исследователи не уточнили, чем чаще пользуются владельцы устройств – социальными сетями или видеоиграми. Несмотря на это, отмечается, что наибольшим доходом могут похвастаться игры, среди которых Clash Royale, Lineage M и другие.

Фактически время, проведенное в смартфоне, выросло на 45% за последние два года. По мнению экспертов, значительную часть в этом сыграла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. Они утверждают, что сейчас людям сложно отказаться от проведения времени в своих смартфонах при возврате к обычному режиму.