ФБР смогло разблокировать iPhone 5c одного из террористов благодаря помощи двух хакеров из австралийского стартапа Azimuth, который работает в области кибербезопасности. Они сами предложили помощь ФБР и взломали смартфон, использовав целую серию уязвимостей.

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Как все начиналось

Противостояние ФБР и Apple началось после теракта в Сан-Бернандино второго декабря 2015 года. Семейная пара из Пакистана открыла огонь из пистолетов и винтовок в центре для людей с ограниченными возможностями. В теракте погибли 16 человек, включая самих террористов.

В рамках расследования теракта, сотрудники ФБР хотели изучить содержимое iPhone 5c одного из террористов, 28-летнего Сайеда Ризвана Фарука, но не смогли его разблокировать. Модели, которые компания Apple выпускала до того, ФБР взламывало за 25 минут простым перебором паролей. Но теперь эта тактика не работала – смартфон мог удалить все данные после 10 неудачных попыток войти в систему.

Тогда ФБР и Минюст США попросили саму Apple разблокировать устройство Фарука и даже обращались в суд. Но после двенадцати таких требований и просьб, компания их отклонила, заявив, что, несмотря на весь ужас терроризма, взлом смартфона создаст опасный прецедент, который угрожает безопасности пользователей.

Помощь пришла из Австралии

28 марта 2016 года Бюро заявило, что смартфон Фарука разблокировали с помощью третьей стороны. Минюст отозвал все требования к Apple. Оказалось, что этой третьей стороной была австралийская фирма Azimuth, известная своими эксплоитами для iPhone и браузера Tor.

По данным Washington Post, двое хакеров из Azimuth взломали iPhone с помощью цепочки уникальных эксплоитов — программ, эксплуатирующих ошибки и уязвимости в программном обеспечении. Сообщается, что первый эксплоит этой цепочки взламывает порт Lightning, а последний берет полный контроль над процессором айфона.

За помощь ФБР заплатило хакерам, предположительно, 900 тысяч долларов. Никакой важной информации на смартфоне Фарука найдено не было.