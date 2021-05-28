Twitter Blue, в частности, предлагает разноцветные темы с выбором цвета иконки программы, закладки и отмены отправленных твитов. Подписка стоит около 82 гривен.

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Платные функции

Подписчики смогут изменить цвет программы, который по умолчанию синий, на:

желтый,

красный,

фиолетовый,

оранжевый,

зеленый.

Также теперь поддерживаются различные версии иконки программы:

розовый,

пурпурный,

зеленый,

оранжевый,

черный,

традиционный синий,

а также значки с синими и фиолетовыми полосами.

Интерфейс платной версии Twitter Blue / Фото Джейн Манчун Вонг

Пользователи платной версии также могут сохранять твиты в закладках. Поскольку такая функция есть и сейчас, вероятно, речь идет о расширении ее возможностей. Джейн Манчун Вонг ранее уже писала об этом. В частности, судя по ее скриншотам, соцсеть даст возможность создания в разделе "Закладки" различных тематических коллекций, подобно тому, как функционируют доски в приложении Pinterest.

Еще одной не до конца понятной функцией Twitter Blue есть возможность отменять отправленные твиты. Судя по всему, речь идет не об обычном удаления после публикации. Госпожа Вонг ранее, в марте, также писала об отмене передачи, которая заключалась в том, что после отправки твита пользователь имеет несколько секунд, чтобы нажать кнопку отмены. Когда таймер истекает, сообщение появляется в вашей ленте публикаций. До этого его никто не видит.

И наконец, полезной опцией точно будет режим чтения, который превращает длинные цепочки в один текст, который легко читать. Функция подобна аналогичной в браузерах, где активация такого режима убирает весь лишний интерфейс сайта, оставляя сугубо текст публикации. В данном же случае, Twitter будет объединять в один текст содержания всех твитов одного длинной цепочки.