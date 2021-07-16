Четвертое место в космической туристической капсуле в ходе аукциона было выкуплено за 28 миллионов долларов. Его приобрел исполнительный директор частной голландской фирмы Somerset Capital Partners Джос Демен.

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Однако "из-за несогласованности графиков" он решил улететь в следующий раз. Поэтому возможность стать одним из первых космических туристов компании Blue Origin он предоставил своему 18-летнему сыну. По словам Blue Origin, его отец уже зарезервировал место на второй полет New Shepard.



Четвертый космический турист Blue Origine – Оливер Демен / Фото Blue Origin

Оливер Демен станет самым молодым космическим туристом, а 82-летняя Уолли Фанк - самым старшим.

Экипаж New Shepard в первом туристическом полете Blue Origin:

глава Blue Origin Джефф Безос;

его брат Марк Безос;

и 82-летняя летчица и инспектор по безопасности полетов Уолли Фанк.2

сын нидерландского миллиардера Оливер Демен.

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Коротко о туристическом полете Blue Origin