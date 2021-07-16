Четвертое место в космической туристической капсуле в ходе аукциона было выкуплено за 28 миллионов долларов. Его приобрел исполнительный директор частной голландской фирмы Somerset Capital Partners Джос Демен.
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Однако "из-за несогласованности графиков" он решил улететь в следующий раз. Поэтому возможность стать одним из первых космических туристов компании Blue Origin он предоставил своему 18-летнему сыну. По словам Blue Origin, его отец уже зарезервировал место на второй полет New Shepard.
Четвертый космический турист Blue Origine – Оливер Демен / Фото Blue Origin
Оливер Демен станет самым молодым космическим туристом, а 82-летняя Уолли Фанк - самым старшим.
Экипаж New Shepard в первом туристическом полете Blue Origin:
- глава Blue Origin Джефф Безос;
- его брат Марк Безос;
- и 82-летняя летчица и инспектор по безопасности полетов Уолли Фанк.2
- сын нидерландского миллиардера Оливер Демен.
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Коротко о туристическом полете Blue Origin
- Компания Blue Origin провела более десятка успешных беспилотных запусков New Shepard на высоту более 100 км.
- Ракета оснащена шестиместной туристической капсулой, работающей в беспилотном режиме.
- Капсула имеет множество иллюминаторов, через которые в течение нескольких минут, до безопасного возвращения обратно на Землю и в условиях полной невесомости, пассажиры смогут насладиться красотой нашей планеты.
- Ускоритель и капсула New Shepard многоразовые.
- После запуска носитель будет снижаться и выполнять вертикальную посадку на площадке в Техасе, а капсула – спускаться на парашютах.
- Дата 20 июля для первого туристического запуска New Shepard выбрана неслучайно. В этот день США будут праздновать 52-годовщину космической миссии "Аполлон-11" с первой высадки человека на Луну.