Известно, что сам телескоп и его бортовые инструменты уже успешно прошли тестирования, которые являются важной вехой в реализации программы. Запуск аппарата планируется осуществить в конце 2022 года с помощью ракеты-носителя "Союз СТ" с космодрома во французской Гвиане.

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Как Euclid будет изучать темную материю и темную энергию

В оснащение Euclid войдут два ключевых прибора:

система формирования изображений в видимой части спектра VISible Imager (VIS);

а также спектрометр и фотометр ближнего инфракрасного диапазона Near Infrared Spectrometer and Photometer (NISP).

Обсерватории предстоит заняться изучением огромного количества галактик, съемка которых будет осуществляться с высокой точностью. Ожидается, что это позволит получить новые данные о темной материи и темной энергии.



Телескоп Euclid / Фото Stephane Corvaja / ESA

Телескоп будет выведен в точку Лагранжа L2 системы Солнце – Земля на расстояние 1,5 миллиона километров от нашей планеты.