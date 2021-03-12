10 марта в облачного провайдера OVHcloud в Страсбурге (Франция) произошло возгорание нескольких серверов, находящихся на одном участке. В результате из строя вышло большое количество сайтов и услуг, в том числе отслеживание передвижения львовского общественного транспорта, данные некоторых клиентов утеряны навсегда.

Здание дата-центра SBG2, где начался пожар, было разрушено полностью за 6 часов в среду утром, прежде чем команде с более чем 100 пожарных удалось потушить пламя. Пожар также коснулся четырех залов с двенадцати в соседнем здании дата-центра SBG1.

Ранее Пожар в дата-центре в Страсбурге: не работают десятки сайтов и услуг

Последствия пожара

Электропитание всех четырех центров обработки данных на объекте выключили.

К счастью, никто из сотрудников дата-центров и служб не пострадал.

В результате пожара прекратили работу множество сайтов и предприятий и даже правительственных организаций. Сначала сообщалось о десятках сайтов, которые столкнулись с проблемами. Такая информация появлялась в основном из соцсетей, где владельцы ресурсов сообщали о неисправностях. Позже число значительно возросло.

По данным сайта мониторинга сети Netcraft, были отключены 3,6 миллиона вебсайтов на 464 тысячах различных доменов. Половина из них – французские.

Клиенты, которые не имели резервной копии, потеряли данные без возможности восстановления.

Впрочем, значительную часть информации с серверов удастся восстановить. Сейчас OVH резервирует новые серверы в других центрах обработки данных для пострадавших клиентов, а также дополнительно установит 10 тысяч новых серверов в ближайшие недели.

Компания сообщила, что планирует вернуть питание на ЦОД SBG1 и SBG4 в понедельник, 15 марта, и ей потребуется время до пятницы 19 марта, чтобы восстановить источники бесперебойного питания (ИБП) на SBG3.

Причина пожара

Причиной возгорания предварительно считается неисправное ИБП. Последнее крупное обновление подсистемы питания на данной площадке было сделано в 2017 году. А всего за день до пожара поставщик ИБП проводил их плановое техобслуживание. Кроме того, с декабря прошлого года в ряде ЦОД компании проводилась замена силовых кабелей.

Такой крупный инцидент приведет к официальному расследованию для выявления причин и виновных.