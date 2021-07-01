Том Хендерсон, который ранее уже сливал в сеть подробности о Call of Duty и Battlefield, выпустил видео, в котором указал причину задержки с выпуском GTA 6. Данные никак не подтверждены официально, но они определенно заслуживают внимания.

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Почему переносят GTA 6

Хендерсон считает, что GTA 6 выйдет не раньше 2024-2025 года из-за того, что Rockstar начала уделять больше внимания физическому и психическому здоровью своих работников после спешки с релизом Red Dead Redemption 2.

Якобы в тот момент многие сотрудники компании "перегорели". Ситуацию в СМИ даже называли кризисом в студии. Поэтому сейчас Rockstar не спешит, к тому же во время пандемии многие сотрудники работают удаленно, что также не способствует ускорению процесса создания игры.

Хендерсон также отметил, что Rockstar не станет раскрывать дату выпуска GTA 6 до тех пор, пока не будет на 100 процентов уверена в ее готовности, зато после анонса запуск откладываться точно не будет.

Еще один фактор, из-за которого Rockstar не спешит – это дефицит консолей нового поколения. Далеко не все желающие уже купили PlayStation 5, Xbox Series S и Series X, и это сужает аудиторию пользователей игр. Ожидается, что дефицит на рынке консолей будет устранен лишь к середине следующего года.