Huawei представит смартфоны серии P50 до конца июля

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei, по сообщениям источников сети, запланировал презентацию на 29 июля. Впоследствии компания Huawei подтвердила информацию. Уже совсем скоро будут представлены флагманские смартфоны серии P50.

Несколько больше, чем за неделю Huawei может показать новые флагманы. По информации сетевых информаторов стоит ожидать новую линейку из нескольких устройств от компании Huawei.

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Какие именно новые смартфоны покажет Huawei

В семейство, по слухам, войдут три модели:

базовая версия Huawei P50;

более производительная модификация Huawei P50 Pro;

и наиболее дорогой вариант P50 Pro Plus.

Изначально предполагалось, что в основу аппаратов ляжет фирменный процессор Kirin 9000. Однако в связи с санкциями со стороны Соединенных Штатов планы Huawei могут измениться.

В частности, отмечают сетевые источники, может быть привлечен чип Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Он содержит восемь ядер с максимальной тактовой частотой 3 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с.

Смартфонам Huawei P50, Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pro Plus приписывают наличие дисплея размером соответственно 6,1, 6,6 и 6,8 дюйма по диагонали. Емкость аккумуляторной батареи составит 4000, 4200 и 4500 мА·ч.

Аппараты будут поставляться с фирменной операционной системой HarmonyOS "из коробки".