Несколько больше, чем за неделю Huawei может показать новые флагманы. По информации сетевых информаторов стоит ожидать новую линейку из нескольких устройств от компании Huawei.

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Какие именно новые смартфоны покажет Huawei

В семейство, по слухам, войдут три модели:

базовая версия Huawei P50;

более производительная модификация Huawei P50 Pro;

и наиболее дорогой вариант P50 Pro Plus.

Изначально предполагалось, что в основу аппаратов ляжет фирменный процессор Kirin 9000. Однако в связи с санкциями со стороны Соединенных Штатов планы Huawei могут измениться.

В частности, отмечают сетевые источники, может быть привлечен чип Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Он содержит восемь ядер с максимальной тактовой частотой 3 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с.

Смартфонам Huawei P50, Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pro Plus приписывают наличие дисплея размером соответственно 6,1, 6,6 и 6,8 дюйма по диагонали. Емкость аккумуляторной батареи составит 4000, 4200 и 4500 мА·ч.

Важный факт! Аппараты будут поставляться с фирменной операционной системой HarmonyOS "из коробки".