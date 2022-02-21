Извержение вулканов – один из источников парниковых газов, приводящих к изменению климата. Известно о катастрофических извержениях в прошлом, которые приводили к глобальным похолоданиям. Извержение вулкана вблизи острова Тонга, вероятно, не приобрело огромных масштабов, но повлекло за собой значительное увеличение уровня углекислого газа в регионе.

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Концентрация углекислого газа до и после извержения / Фото Chinese Academy of Sciences

Увеличение концентрации углекислого газа

После извержения вулкана Hunga Tonga-Hunga Ha'apai вблизи острова Тонга начались дискуссии о том, как это повлияет на климат. Китайские исследователи использовали спутниковые данные, ведущие мониторинг концентрации парниковых газов на Земле.

Оказалось, что вблизи самого вулкана концентрация CO2 выросла до 414 промилле. Ранее это значение составляло 412 промилле. Казалось бы, что рост мизерный, но, как указывается в статье, рост концентрации углекислого газа на 2 промилле эквивалентно годовому уровню выбросов на всей Земле.

Если посмотреть на карту региона, можно заметить, что концентрация CO2 также возросла и над Австралией. Вероятно, что извержение вулкана возле Тонга имеет отношение и к этому, ведь облако пепла отнесло именно в сторону континента. Это свидетельствует об опасности мощных извержений вулканов для глобального климата на планете.