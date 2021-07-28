Супервулкан – можем ли мы предсказать катастрофическое извержение

Извержение вулкана может вызвать огромные разрушения. Стоит только вспомнить извержение Везувия, который в 79 году уничтожил несколько городов Римской Империи и на долгие века похоронил их под тоннами пепла. Но даже извержение Везувия или Кракатау могут показаться мизерными, если взорвется супервулкан.

Одно из самых разрушительных извержений современности – извержение вулкана Кракатау в 1883 году. Звук от взрыва был слышен за 5 тысяч километров от эпицентра. Катастрофа вызвала смерть более 36 тысяч человек. В северном полушарии Земли средняя температура упала на 0,4 градуса по Цельсию. В среду было выброшено около 20 кубических километров вещества. Во время извержения супервулкана выбрасывается по меньшей мере 1 тысяча кубических километров вещества.

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Могут ли ученые предсказать извержение супервулкана

В среднем извержения супервулканов происходят один раз на 100 тысяч лет. Последнее такое извержение произошло около 26 тысяч лет назад на островах Новой Зеландии. Извергаясь, Оруануи выбросил в среду сотни кубических километров вещества.

73 тысячи лет назад извержение супервулкана Тоба, Суматра, вызвало выброс около 3 тысяч кубических километров вещества. Многие ученые считают, что именно это катастрофическое событие вызвало частичное вымирание наших предков Homo Sapiens – тогда на Земле их осталось всего около 10 тысяч.

Из-за влияния таких событий на окружающую среду и на человеческую цивилизацию прогнозирование их извержений приобретает жизненно необходимого характера. Это поможет максимально подготовиться к катастрофе всему миру, ведь предотвратить само извержение мы не сможем.

Команда ученых из Кардиффского университета, Уэльс, Великобритания, провела ряд исследований, чтобы выяснить, смогут ли они предсказать извержение. В своем исследовании ученые провели углубленный анализ полевых, геохимических и петрологических свидетельств 13 катастрофических событий, связанных с извержениями супервулканов, которые произошли за последние 2 миллиона лет. Они также рассмотрели геофизические исследования современных вулканических систем, которые дают дополнительный текущий снимок магматической системы.

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Результат исследования

Анализ данных не позволил ученым построить единую унифицированную модель, которая описывала бы, как "разыгрывалось" каждое из 13 катастрофических событий. Ученые обнаружили, что извержение супервулканов могут начаться мягко и продолжаться на протяжении нескольких недель и месяцев или немедленно перейти в активную фазу.

Например, упомянутое извержение супервулкана Тоба на Суматре, вероятно, началось мгновенно и носило взрывной катастрофический характер.

В противовес Тобе, извержение Оруануи начиналось медленно. В течение месяцев супервулкан извергал пепел и магму. Иногда в процессе извержения происходили паузы, которые тоже могли длиться несколько месяцев.

В целом извержение может быть быстрым, непрерывным в течение нескольких дней или иметь эпизодическую последовательность, растянутую на десятилетия,

– говорит соавтор исследования доктор Джордж Купер.

Таким образом ученые не смогли выявить моменты, которые бы позволили прогнозировать извержения супервулканов. Команда призвала провести дополнительные исследования, чтобы помочь ответить на эти вопросы. Ученые предлагают использовать алгоритмы машинного обучения, чтобы помочь интерпретировать сигналы, которые показывают движение магмы к поверхности в часы или дни, что предшествуют извержению.