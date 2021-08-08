Ученые из Кембриджского университета, Англия, провели тщательные расчеты, которые изложили в своем исследовании. Научная команда уверена, что слишком много внимания уделяется рискам, которые несут мощные извержения вулканов. Здесь речь идет об извержении, мощностью более 6 баллов по индексу вулканической эксплозивности (VEI). В то же время, говорят ученые, извержения, мощностью до 6 баллов по шкале VEI являются более опасными для мира.

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Извержение вулкана Fagradalsfjall в Исландии в реальном времени: смотреть видео онлайн

Почему маломощные извержения опаснее мощных

Причина этого кроется в малочисленности мощных вулканов и в том, что они извергаются относительно редко.

В противовес им этого нельзя сказать о маломощных вулканах. Они встречаются гораздо чаще в мире и извергаются с завидной частотой.

Научная группа Кембриджского университета приводит в пример группы вулканов на Тайване, в Северной Африке, Северной Атлантике и на северо-западе США.

Даже незначительное извержение в одной из указанных нами областей может вызвать продуцирование большого количества пепла или вызвать довольно сильные сейсмические толчки, чтобы нарушить работу сетей, которые являются центральными для глобальных цепочек поставок или финансовых систем,

– говорит автор исследования доктор Лара Мани.

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Ученые утверждают, что слабые извержения до 6 баллов по шкале VEI могут вызвать более многочисленные проблемы, ведь такие извержения происходят регулярно.

Облака пепла, сели и обвалы, которые срывают подводные кабели, что ведет к проблемам на финансовом рынке. Это же может помешать воздушному сообщению между странами.

Опустошение урожаев вызывает нехватку продовольствия, что приводит к политическим и гуманитарным проблемам.

Цунами, которые возникают в результате оползней почвы, приводят к опустошениям прибрежной линии и жертвам среди населения. Нарушается морское сообщение.

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Сравнение последствий

Ученые приводят два примера того, как небольшое извержение может стать более критичным чем более мощное извержение.

Извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах произошло в 1991 году. Оно было 6-балльным по шкале VEI. Такой мощный "взрыв" – редкость, но на нем была сконцентрирована масса внимания. Извержение не стало большой катастрофой, ведь вулкан расположен далеко от большинства населенных пунктов и жизненно важной инфраструктуры страны. В пересчете на 2021 год глобальная экономическая система потеряла около 740 миллионов долларов. В 2010 году в Исландии извергался вулкан с непроизносимым названием Эйяфьятлайокудль. Извержение имело 4 балла по шкале VEI. То есть оно было в 100 раз слабее Пинатубо. Но это слабое извержение привело к катастрофическим последствиям. Из-за близости к жилым районам власти страны вынуждены были отселить несколько сотен человек. Дороги были перекрыты. Облако пепла накрыло Европу и из-за этого почти весь континент оказался в своеобразной авиационной изоляции, ведь аэропорты были закрыты. Нарушились и морские торговые пути. Всего мировая экономика понесла потери на около 5 миллиардов долларов по состоянию на 2010 год.

Такие извержения, которое произошло в Исландии – частое событие в мире. Одни извержения случаются в далеких районах, а другие – близко к человеческим жилищам и мировым торговым путям. Одна из причин близости людей к "слабым" вулканам – отсутствие страха перед маломощным извержением.

Нам нужно отказаться от мышления в категории "колоссальных извержений", которые разрушают мир, как это показано в голливудских фильмах. Более вероятные сценарии включают извержения меньшей мощности, которые взаимодействуют с нашими социальными "слабыми точками" и ведут нас к катастрофе,

– завершает мысль доктор Лара Мани.