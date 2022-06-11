Изучение вулканов и рост дрожжей: NASA выбрало первые эксперименты для проведения на Луне

NASA объявило двух победителей конкурса PRISM, предложивших прислать на Луну по программе CLPS очередные комплекты научного оборудования. В рамках первого проекта будет исследоваться вулкан Гамма Груйтуйзена, второй предлагает изучить рост пекарских дрожжей на поверхности Луны.

2 июня NASA назвало победителей конкурса PRISM – они предложили свои варианты полезных нагрузок, которые отправятся на Луну частными компаниями по программе CLPS.

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Подробнее о том, что отправят на Луну

Авторы первого проекта предложили обследовать щитовой вулкан Гамма Груйтуйзена. Этот объект, расположенный в Море Дождей на видимой стороне спутника, будет в течение 10 земных дней (или одного лунного) изучаться с помощью пяти приборов Lunar-VISE (Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy Explorer): три будут перемещаться на небольшом ровере, а два останутся в посадочном модуле.

Второй проект посвящен биологической науке: в рамках эксперимента под названием LEIA (Lunar Explorer Instrument for Space Biology Applications) на Луну отправят обычные пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae). Авторы проекта предложили посмотреть на их развитие и рост в условиях лунной гравитации и радиационного воздействия – это позволит получить новые сведения о том, как эти условия могут повлиять на живые организмы на клеточном и молекулярном уровнях.

Кроме того, в рамках предыдущего конкурса PRISM на обратную сторону Луна отправится сейсмограф, а в его южную полярную область – луноход и буровое устройство.

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Кратко о программе CLPS

Программа CLPS (Commercial Lunar Payload Services) проводится NASA уже четыре года, в рамках которой на конкурсной основе ведется разработка и доставка на Луну различных автоматических аппаратов, луноходов, научных приборов и грузов с помощью американских частных космических компаний. Цель программы – снизить стоимость исследований и ускорить сроки доставки оборудования на Луну, в том числе в рамках программы Артемида, а также поможет компаниям в совершенствовании новых технологий.