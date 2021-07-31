Израильская власть взялась расследовать деятельность NSO Group, ответственной за Pegasus

Министерство обороны Израиля сообщает, что официальные лица нескольких правительственных агентств страны пришли с проверками в офисы компании NSO Group. Последняя находится под пристальным вниманием общественности из-за скандала вокруг шпионской программы Pegasus.

Власть утверждает, что хочет сама расследовать обвинения, выдвинутые против компании. Дело и том, что правозащитная организация Amnesty International, некоммерческий проект Forbidden Stories, а также более 80 журналистов из консорциума 17 медиаорганизаций в 10 странах мира опубликовали результаты совместного расследования под названием "Проект Пегас", в котором рассказали о масштабных злоупотреблениях шпионским программным обеспечением, созданным NSO Group, Pegasus.

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Расследование Минобороны

Согласно отчету, ПО компании активно применяется для нарушения прав человека и наблюдения за политиками, активистами, журналистами и правозащитниками по всему миру.

Сегодня в компанию NSO пришли представители ряда органов, чтобы ознакомиться с публикациями и обвинениями, выдвинутыми в ее деле.

Многие СМИ называют происходящее "рейдами", тогда как сами представители NSO Group характеризует это как "визиты". В компании уже выпустили официальный пресс-релиз, в котором подтверждают, что представители Министерства обороны Израиля посетили их офисы.

Мы приветствуем эту инспекцию и уверены, что проверка только докажет факты, которые неоднократно приводила компания, вопреки ложным обвинениям, выдвинутым против нас в недавних атаках СМИ,

– комментирует NSO Group.

Израильское новостное агентство Calcalist цитирует анонимный источник, который говорит, что "рейды" были скорее формальной встречей, а не углубленной проверкой документов и компьютерных систем NSO Group.

Что об этом думают СМИ

Журналист издания MalwareTech Маркус Хатчинс, комментируя ситуацию, говорит, что в докладе журналистов и правозащитников о Pegasus вряд ли было что-то такое, что могло бы удивить представителей сферы информационной безопасности, ведь специалисты всегда знали о существовании подобного проекта. И только после публичного скандала они поняли: за пределами сообщества об этом никто никогда не слышал.

Так вот, есть группа компаний, в программном обеспечении которых прописаны (умышленно или случайно) так называемые уязвимости нулевого дня. Вместе со шпионским ПО они позволяют удаленно взламывать телефоны. Обычно эти технологии продаются правительствам, которые затем используют их для атак на "террористов". Однако, как известно, в случае некоторых стран, особенно авторитарных, термин "террорист" имеет слишком широкое значение – часто его применяют к любому, кто не согласен с мнением и действиями власти. Таким образом, угрозой считают журналистов и активистов.

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Поэтому ситуация "легко остановить террористов" превращается в "шпионить за всеми, кто нам не нравится".

Именно об этом и рассказывает эта утечка информации.